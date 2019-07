A Brasiléia das Palmeiras e Benjamins….

…comemorou 109 anos no dia 03 de julho. Por aqui o povo é grande de coração, honesto de caráter, bom de prosa, caipira de nascença e alma seringueira. Lindos!

Cidade…

…que em 1910, nasceu no Seringal Carmem por força nordestina, conta a história sangrenta de lutas e glórias. Centenária e formosa, ainda vestida de verde foi Brasília, mas hoje é Brasiléia das palmeiras, benjamins, carnavaléias e carnavales.

Eis o melhor…

…destino para o carnaval fora de época no Acre, Brasiléia! A festa da cidade caroneira das juninas de braços abertos, sorriso largo, colorida e sonora abriga a todos em estilo único.

Ritmo, cor, luz, brilho…

…e muita diversão. No evento a programação extensa, todos juntos e misturados. A paradinha foi gospel, sertaneja, funk, samba, pagode, marchinha, sofrência e tantas quantas alegraram a galera. Axé!

Esquecendo a dieta.

Nas festas de Brasiléia tem lugar para todo mundo, além de lucrativo é divertido. A criatividade dos barraqueiros atraiu consumidores. A gastronomia regional deliciosa, as bebidas e os artesanatos aqueceram a economia local.

Por isso “eu digo que valeu…”

A festa, foi o espetáculo! O repertório dinâmico e envolvente. Impossível resistir a tamanha energia. Salve, salve a esse povo que tanto merece.

A segurança…

…esteve presente inibindo a violência e garantindo a paz durante o evento. Os foliões aproveitaram o momento com amigos e familiares.

Os presentes?

Além daquele tradicional tapa buracos somente nas ruas principais, aconteceu a revitalização da ponte José Augusto de Araújo, fruto da parceria com o estado. As novidades ficaram por conta da sinalização eletrônica, indispensável para a mobilidade urbana.

A zona rural…

…ganhou um posto de saúde. A comunidade do km 19 e mediações, disporá de atendimentos médico, odontológico, enfermagem e farmácia sem precisar se deslocar até a cidade. Também poderá escolher o centro para sua consulta, na zona urbana.

Muitos mimos no….

…endereço cultural, no centro da cidade. A praça Hugo Polli agora tem espaço para quem desejar dançar, cantar, declamar, encenar ou somente conversar tomando tacacá e tereré. Se preferir o esporte a quadra, a rampa e o parquinho ficará disponível para todas as idades.

Durante o evento…

…o governo do estado Gladson Cameli, garantiu a construção do colégio militar regional. Parceria que beneficiará adolescentes do Alto Acre, permitindo a releitura do processo de ensino e aprendizagem.

Parabéns, minha querida Brasiléia!

