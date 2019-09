Brasil, poesia em verde cinza!

Na Amazônia, quando o dia nasce noite e o sol sangrando aparece, é prenuncio de intensas queimadas.

A cegueira é latente…

…e a audição comprometida. Em nome do reino há fogo, matando todos as vidas.

Nossa mata chora…

…nossa fauna vai embora. Nas labaredas os ritos, fazem cinza nossa flora.

Somos filhos do sistema…

…e frutos da tirania, a extremidade traz o caos onde deveria ser poesia.

País em chamas, Brasil!

Nesse meio século de vida, minha memória reúne lembranças das queimadas destruindo a mata densa. Conheço de perto a cultura incendiaria em clareiras e pastos. A ganancia, arrogância e a ignorância humana sempre foi impiedosa.

Gaia e o Caos

Os estragos são irreparáveis. Não se vê planejamento para o desenvolvimento e a conservação da biodiversidade. A vegetação nativa está reduzindo, animais morrendo, rios desaparecendo e os prejuízos chegando. Sofremos com grandes enchentes e rigorosas secas. A mãe-terra permanece danificada e o planeta furioso, responde com evento extremos.

Agosto é mês de desgosto…

…setembro e outubro não são diferentes. Período seco, estação de queimadas na região amazônica. Nessa época os focos de incêndios aumentam, o calor é infernal, céu cinzento, cheiro intenso de fumaça e os jardins ressecam cobertos por tisnas.

Somos parte desse ato…

…as doenças respiratórias aparecem. Quando chove abafa o tempo, o ar fica pesado, adoecendo a população e animais. Inalamos fumaça, os olhos marejam, ardem, vem a indisposição, cefaleia, agitação e a irritação etc.

Não há paz…

…nem sabedoria. Nesse inferno escaldante, os senhores do fogo ignoram vidas e afligem almas. Quando a chama abaixa em território devastado, tem cadáveres em cinzas e gritos silenciados. O cenário é chocante, é perverso. Precisamos de política ambiental efetiva urgente!

O “Dia do Fogo”

Parece irracional, a união de pessoas para transformar seu País em labaredas. Acreditar no ato insano de protesto, ocorrido em 10 de agosto do ano em curso por agricultores em municípios no estado do Pará, dói? Mentes alienadas usam o método como limpa de pastagem ou de áreas recém-desmatadas.

Os dados…

…das agências, Institutos e sistemas de monitoramento ao desmatamento, mostram que entre janeiro e julho de 2019, os focos de queimadas superaram o índice nos últimos quatro anos. O Instituto de Pesquisa Ambiental (IPAM) e da Universidade Federal do Acre (UFAC) relacionam o aumento dos focos de queimadas ao desmatamento, contraponto a tese de ocorrência natural.

Período de estiagem é….

…propício para o aumento das queimadas. O Acre em sete meses de 2019, ocupou o quinto lugar. O nível crítico ambiental em razão da cultura da queima foi de 50%, no início de agosto. Rio Branco foi considerado o município mais atingido, seguido por Sena Madureira, Tarauacá Feijó e Manoel Urbano. Na região do Alto Acre, o município de Assis Brasil aparece liderando as queimas.

O Exército contra o fogo.

Na operação denominada “Verde Brasil”, o exército já lançou por meio de aeronaves mais de 210.000 mil litros de água contendo fogo. Entre Rondônia e Acre também houveram autuações ambientais e detidos por porte ilegal de arma. As ações das tropas via terrestre permanecem mapeando a região afetada e inibindo queimas.

