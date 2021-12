Coluna da Maria Coutinho

O prefeito do município de Assis Brasil, localizado no extremo Norte do estado do Acre, na tríplice fronteira, esteve no estúdio do jornal on-line oaltoacre.com, para falar um pouco dos trabalhos em seu primeiro ano de mandato.

Jerry Correia foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) como o mais novo prefeito do Estado, com 37 anos. Apesar de jovem, o gestor já tem passagem pelo parlamento mirim, onde sempre lutou pelo bem estar dos munícipes.

Professor de carreira, Jerry não vem medindo esforços junto com seu vice, Reginaldo Martins, que responde pela pasta da Secretaria Municipal de Obras, trabalhando juntos para que tenham melhores resultados em todas as secretarias do Município.

Jerry destacou as dificuldades que vem enfrentando em relação a problemas deixados em administrações passadas, mas, destacou que se ficar lamentando, nada irá fazer e isso deverá ser mais estimulo, para buscar soluções e continuar o seu trabalho.

O esporte, saúde, educação, área social, entre outros assuntos foram tema da entrevista, onde foi finalizada com a mensagem de boas festas pelo prefeito.

Veja na íntegra abaixo.



