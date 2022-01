Coluna da Maria Coutinho – Covid -19 e Síndrome Gripal

Deram entrada no hospital Raimundo Chaar em Brasiléia no período da tarde desta sexta-feira, dia 21, dois homens com ferimentos causados durante um acidente que ocorreu no Ramal do Polo, com acesso no km 4 da BR 317 (Estrada do Pacífico).

Vanderlei Bento de Jesus, de 42 anos, teve que ser encaminhado para a Capital, devido ter fratura exposta do fêmur da perna esquerda, ocasionado quando caiu da moto que pilotava pelo ramal, cerca de oito quilômetros distante da BR.

Na garupa, estava Wanderlei Rodrigues de Oliveira, de 34 anos, este sofreu cortes nos pés, além de ter fratura um dos dedos. Este após receber atendimento no hospital, teve que esperar sua transferência para a capital, uma vez que também passará por cirurgia.

Segundo foi levantado até o momento, as informações dão conta que, Wanderlei e o garupa trafegavam sentido interior do ramal, quando foram surpreendidos por uma caminhonete que vinha sentido contrário e que teria tentado desviar de um buraco fazendo com que caíssem fora do ramal.

Dois vídeos feitos por terceiros que chegaram momentos depois do acidente, mostra que o motorista da caminhonete teria se evadido do local, deixando os dois feridos sem prestar socorro.

Não se tem informações ainda se o veículo bateu nos dois ao desviar do buraco os jogando para fora, ou se houve o choque. As autoridades policiais estão tentando descobrir quem era motorista e consequentemente, o veículo que causou o acidente.

Veja vídeos feitos no local.

