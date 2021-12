Coluna da Maria Coutinho – Falta o olhar humanizado

A Secretaria de Saúde do Estado de Pando, lado boliviano que faz divisa com os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, anunciou através de sua página no Facebook, que existe um aumento de pessoas infectadas pelo vírus covid-19.

Segundo um representante da saúde, acredita-se que o Estado possa estar entrando em uma possível ‘quarta onda’ do vírus. Em sintonia com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, esta seria a terceira semana com registros de pessoas infectadas.

Confirmaram nesta terça-feira (30), uma morte causada pelo vírus e pede que a população procure um posto de vacinação mais próximo de sua residência, para que seja imunizado o mais breve possível.

A vítima desta semana, foi confirmado que seria um jovem de 17 anos do município de Porvenir, que não havia tomado nenhuma das vacinas oferecida contra o Coronavírus.

Segundo o último informe do dia 29 (segunda-feira), até o momento existem 30 pessoas infectadas e 112 casos suspeitos no lado boliviano.



Comentários