Com 112 focos, Acre é incluído em força-tarefa de combate a incêndios e queimadas florestais do governo federal

A partir do dia 03/11, o município de Epitaciolândia recebera o mutirão de atendimento itinerante do governo do Acre. A Carreta ambiental ficará instalada na Praça 28 de Abril, em frente ao Núcleo da SEE (Antigo Centro Cultural).

A ação itinerante conta com esforços dos órgãos ambientais do governo em parceria com a prefeitura para levar até os produtores os atendimentos àqueles que precisam de forma rápida e eficiente, unindo ainda ações de educação ambiental e lazer a toda comunidade.

A Carreta Ambiental é uma iniciativa do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi). As ações serão desenvolvidas com parceiros do Estado, Governo Federal, Prefeituras do Acre e terceiro setor.

O Prefeito Sérgio Lopes ressaltou a importância da Carreta aqui em Epitaciolândia. “Para nós é motivo de muita alegria, pois serão ofertados diversos serviços, que por muitas vezes as pessoas teriam em tese que ir até rio Branco para resolver e podem nestes três dias sanar dúvidas e buscar atendimentos nas mais diversas áreas, por isso, quero agradecer ao Governo do Estado do acre por essa parceria.” Destacou o prefeito. Fique por dentro dos atendimentos ofertas na Carreta Ambiental – Mutirões Ambientais com atendimentos voltados ao produtor rural. – Capacitações, Palestras e Oficinas. – Atendimentos em Regularização Ambiental e Fundiária. – Apresentações culturais. – Estúdio de Gravação. – Roda de conversas – Cinema. – Oportunidades para a Economia Solidária. Quais serviços posso encontrar na Carreta Ambiental? – Semapi: Capacitações dos Gestores, Palestras e Oficinas em Educação Ambiental. – Escritório do CAR/PRA da Semapi: Apoio a inscrições de imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), com solicitação de análise prioritária. – Instituto de Terras do Acre (Iteracre): Ações de regularização fundiária, como cadastramento de lotes em gleba estaduais, apoio jurídico referente a regularização fundiária, orientação sobre regularização dos polos agroflorestais, emissão de mapas e memoriais, cadastramento através do Sistema Nacional de Cadastro – SNCR. – Sepa/Emater: Ações de Assistência Técnica Rural (Ater), a exemplo de emissão e desbloqueio da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) e orientações sobre crédito e produção rural. – Imac: Tudo referente ao licenciamento ambiental: outorgas, apoio jurídico, informações e consultas sobre autos de infração, licenciamento de passeriformes, dispensas de licenciamento, checklist dos licenciamentos e entrega de licenças. – Incra: Informações e serviços sobre regularização fundiária. – Fundação Elias Mansur (FEM) – Participação de parceiros institucionais do governo do Acre

