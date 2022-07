Com 700 novos casos conhecidos de covid-19, Acre não registra morte pela doença em 48h

Na tarde desta terça feira, 26, o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul encontrou o corpo de José Sirdônio Soares, que havia desaparecido nas águas do Rio Juruá na noite de domingo, 24.

Segundo o tenente Farias, subcomandante do Corpo de Bombeiros, o corpo de José emergiu há cerca de 300 metros do local do acidente. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal, para a necropsia e em seguida, será liberado para a família fazer o sepultamento, o que deverá acontecer em Rio Branco.

O carro que caiu no Rio Juruá com José e outros dois ocupantes foi retirado do Rio Juruá também na tarde desta terça feira.

O acidente aconteceu na noite de domingo quando três homens seguiam no carro de Rodrigues Alves para Cruzeiro do Sul. Mas tentaram acessar a balsa para fazer a travessia do Rio Juruá no local errado e caíram de um barranco de altura de cerca de 15 metros dentro do manancial.

Francisco Cleiton e Américo Castillo, que também estavam no carro, não tiveram ferimentos graves. No local da queda do carro havia latas de bebida alcoólica e os três teriam participado das festividades do aniversário de 30 anos de Rodrigues Alves.

Este não foi o primeiro acidente que aconteceu no local, o antigo porto de Rodrigues Alves, onde não há nenhuma contenção ou sinalização indicando o perigo de queda. Por enquanto nem o governo do Eatado nem a prefeitura de Rodrigues Alves se manifestaram sobre o assunto.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários