Com 71 casos confirmados, Pando já tem um total de 8710 casos registrados e 331 óbitos

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Comissão de Residência Médica (Coreme), oferta 57 vagas, sendo 51 com acesso direto e seis vagas mediante pré-requisito em pediatria e clínica médica. Os interessados têm até esta quarta-feira, 12, para realizarem as inscrições, que devem ser feitas na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), na sala da Coreme, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

As inscrições também podem ser realizadas no endereço eletrônico [email protected], lembrando que, por este canal, a validação se dará somente após a comprovação de recebimento de toda a documentação exigida no item 4 do edital, e confirmação por meio de mensagem eletrônica enviada ao candidato por parte da Coordenação do Concurso.

O programa colabora para a educação e a assistência médica. Os profissionais atuarão nas áreas de anestesiologia, clínica médica, cirurgia básica, cirurgia geral, infectologia, medicina de família e comunidade, obstetrícia e ginecologia, ortopedia, pediatria e nefrologia, sendo que esta última necessita de pré-requisito em clínica médica.

Portanto, futuramente a Unidade de Nefrologia terá mais profissionais na área e diminuirá a carência da especialidade no estado. O médico residente ganha uma bolsa no valor de R$ 3.330. A aprovação no processo seletivo se dá por meio de prova que será realizada no dia 18 de janeiro e análise curricular promovidas pela Coreme.

A Coreme já qualificou 451 médicos em diversas áreas, numa trajetória de 21 anos. As áreas mais destacadas são clínica médica e pediatria. No Acre, a pós-graduação lato sensu realizada por meio da Coreme já garantiu a permanência dos profissionais que foram residentes. Atualmente, são 212 médicos especializados e capacitados, que agregam qualidade aos serviços médicos das instituições.

