O advogado Erick Venâncio do Nascimento foi eleito com 850 votos nesta sexta-feira (23) para presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Acre pelo período de dois anos. 963 advogados compareceram nas urnas para votar.

Erick participou da eleição pela chapa única “Uma Ordem para Todos”. Ele é o atual conselheiro federal da OAB e representante no Conselho Nacional do Ministério Público.

O advogado, que é um dos mais renomados do estado, teve como vice-presidente Marina Belandi Schaffer (atual vice-presidente); secretário-geral André Ferreira Marques; secretário-geral adjunto Gilliard Nobre Rocha; e diretora-tesoureira Isabela Aparecida Fernandes da Silva.

“Para mim, é um dia importante, por tudo que representa pra minha vida, meu passado e também meu futuro. Muitos anos que me dediquei à causa da OAB, inclusive em detrimento da minha mesmo. A partir de hoje, formalmente começo uma nova etapa, uma fase de transição para um novo ciclo, onde terei novas atribuições, prioridades e projetos. Estou feliz! Sinto-se realizado pelo que construimos e pelas justas respectivas do que ainda conquistarmos. Somos nós, amigos, os protagonistas dessa bela quadra histórica da OAB e do Estado do Acre. Avante!”, disse emocionado o futuro presidente da OAB.