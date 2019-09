Preocupação é a volta de doenças que já foram erradicadas. Ações devem ser desenvolvidas a partir de 2020.

Por Alcinete Gadelha, G1 AC — Rio Branco O calendário vacinal das crianças vai ser obrigatório no momento da matrícula em escolas da rede pública tanto do estado, quanto do município de Rio Branco a partir de 2020. O objetivo é melhorar a cobertura vacinal, já que o Acre, em 2018, teve um dos piores índices do Brasil e ficou em 22º lugar, segundo dados do Ministério da Saúde.

A medida faz parte de estratégias conjuntas do Ministério Público do Acre (MP-AC), por meio da Promotoria Especializada e Defesa da Saúde, que foram apresentadas na manhã desta quarta-feira (25), em coletiva de imprensa. “A partir de 2020 vai ser exigida a regularidade na carteira de vacinação para que seja efetuada a matrícula nas escolas. Se continuar a irregularidade, tanto a Saúde quanto a Educação vão fazer busca ativa desse aluno”, explicou o promotor Gláucio Oshiro, da Promotoria Especializada de Saúde. As estratégias devem ser desenvolvidas em conjunto com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde e Secretaria de Educação de Rio Branco, além do apoio do Conselho Regional de Medicina (CRM) e Sindicato dos Médicos. Volta de doenças A gerente do Programa de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Renata Quilles, disse que no Brasil e, consequentemente no Acre, nos últimos cinco anos, houve uma tendência de queda nas coberturas vacinais.

Ela falou que o principal público que está desprotegido são crianças. Mas, elas podem ser imunizadas de forma gratuita.

“Nós identificamos que, hoje, não temos doenças circulando que causam impacto. Isso traz uma falsa segurança aos pais de que não há necessidade de vacinar. Com isso, a cobertura vem caindo. E o que aconteceu? Reintrodução do sarampo no país, uma doença que mata crianças”, lamentou.

Doenças como difteria, poliomielite caxumba, rubéola, meningites, pneumonias, influenza são algumas doenças que podem ser prevenidas através da vacinação, segundo informou Renata.

Para o secretário municipal de Educação, Moisés Diniz, a medida é importante para que todas as crianças sejam vacinadas.

“Com isso, a gente tem o acesso à informação e passa para o sistema de saúde que passa para o Ministério Público e envolve os moradores. Essa ação é muito importante e envolve a força mais importante da sociedade que é a educação”, disse.

Campanha antivacinação

Um dos problemas também enfrentado nesse baixo índice de vacinação, segundo o promotor, é a divulgação de fake news. Mas, segundo relatou o promotor Oshiro, as informações verdadeiras devem combater essa prática.

“Nós combatemos as fake news com informações. Nós temos algum tipo de movimento que amedronta os pais pela ignorância e pelo medo. Nosso objetivo é, com muita informação, e atuação em conjunto, superar essas fake news”, disse Oshiro.

Além disso, o promotor reforçou que, nesse momento, não há uma preocupação com a passagem de imigrantes pelo estado.

“Nosso receio é com o próprio surto da doença. Nós verificamos, por exemplo, que o surto em São Paulo [de sarampo], está muito grande, é o maior do país. Então, não é a rota migratória que nos preocupa. Nos preocupa a baixa cobertura vacinal”, pontuou.

Exigência da caderneta

No início deste ano, já havia entrado em vigor uma medida governo do estado no qual as escolas públicas do Acre deveriam exigir a carteira de vacinação das crianças no momento da matrícula. A medida surgiu após as vacinas do calendário infantil ficarem abaixo da meta em 2017.

A atualização das carteiras de vacina agora passa a ser cobrada também pelas escolas da educação infantil e da primeira etapa do ensino fundamental do Acre. O governador do Acre, Tião Viana, assinou um decreto que obriga os pais a apresentarem a carteira de vacinação ao matricularem as crianças.

O decreto foi assinado em julho de 2018 pelo então governador, Tião Viana, que obriga os pais a apresentarem a carteira de vacinação ao matricularem as crianças

