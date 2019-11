A senadora acompanhou a comitiva do ministro para Cruzeiro do Sul

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) esteve na solenidade de entrega das 127 novas viaturas para as forças de segurança pública nesta segunda-feira, 18, no Palácio Rio Branco ao lado do governador Gladson Cameli, do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro e do Secretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo. Mailza enfatizou o compromisso do Governo Federal e agradeceu a luta do governador pela melhoria da segurança pública no Acre.

“A entrega dessas viaturas representa o compromisso do governador Gladson com a segurança no nosso estado para reprimir ações contra o crime organizado, tráfico de drogas. A bancada do Acre está unida em busca de mais investimentos à segurança pública, valorização de policiais e fortalecimento das fronteiras, tudo para criarmos uma verdadeira caça ao crime dar mais segurança à nossa população. Meus agradecimentos ao ministro Moro e ao presidente Bolsonaro. Vamos continuar realizando um trabalho junto ao Governo Federal por mais investimentos ao Acre”, destacou a senadora.

As viaturas entregues foram compradas por meio de um aporte de R$ 14 milhões a um custo médio de R$ 140 mil por unidade. Elas servirão à Polícia Civil, à Polícia Militar do Estado do Acre, Batalhão de Operações Especiais da PM, ao Corpo de Bombeiros e ao Grupo Especial de Fronteiras, o Gefron.

A senadora acompanhou a comitiva do ministro para Cruzeiro do Sul, onde aconteceu o lançamento do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras – Vigia e participou do da inauguração das instalações do Grupamento Especial de Fronteira – Gefron. no Batalhão da Polícia Militar do município.

