Com ajuda de cão farejador, equipe de ROTAM apreende drogas enterradas em quintal na capital

Arrecadação dos impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, no estado do Acre, atingiu a cifra de R$ 154,2 milhões em junho de 2022, contra R$ 126,4 milhões de igual período de 2021, registrando expansão nominal de 22,04% e, consequentemente, avanço real de 9,07%.

A participação do Estado na arrecadação da 2ª RF, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, foi de 3,80% no mês de jun/2022, enquanto no mesmo mês de 2021 a participação ficou 3,74%.

No primeiro semestre/2022 a arrecadação acreana atingiu o montante de R$ 936,9 milhões, contra R$ 777,3 milhões em igual período de 2021, revelando evolução nominal de 20,53% e real de 8,26%. A participação do Acre na composição da arrecadação da 2ª RF no período acumulado, jan/jun/2022, situou-se em 3,89%, contra 3,69% de jan/jun/2021.

Já na 2ª Região Fiscal, a Arrecadação dos impostos e contribuições administrados pela Secretaria daReceita Federal do Brasil – RFB atingiu a cifra de R$ 4,0 bilhões em junho de 2022, contra R$ 3,3 bilhões no igual período de 2021, registrando expansão nominal de 20,06% e, consequentemente, avanço real de 7,31%.

A participação da 2ª RF na arrecadação Brasil foi de 2,34% no mês de jun/2022, enquanto em jun/2021 a participação ficou 2,56%.

No primeiro semestre/2022 a arrecadação regional atingiu o montante de R$ 24,0 bilhões, contra R$ 21,1 bilhões do mesmo período de 2021, revelando evolução nominal de 14,11% e real de 2,46%. A participação da 2ª RF na composição da arrecadação Brasil no período acumulado, jan/jun/2022, situou-se em 2,35%, contra 2,51 de jan/jun/2021.

De acordo com o responsável pela extração dos dados no Serviço de Acompanhamento de Maiores Contribuintes da Receita Federal na 2ª Região Fiscal, o desempenho da arrecadação regional, tanto no mês de jun/2022, quanto no acumulado de 1º semestre/2022 foi resultante dos seguintes fatores:

na produção industrial do estado do Pará em relação aos mesmos períodos de 2020. Todavia, em mai/2021 a produção avançou 4,70% e 4,00% no período de jan-mai/2021, quando comparado iguais períodos de 2020. A Massa Salarial registrou expansão de 16,21% em relação a mai/2021 e

de 23,83% no acumulado dez/2021 a mai/2022 quando comparado com o período de dez/2020 a mai/2021. (Nacional). IPCA: A variação de 5,49% no 1º semestre/2022 e 11,89% nos últimos

doze meses. No 1º semestre/2021 o IPCA foi de 3,77% e 8,35% no período de jul/2020 a jun/2021. Taxa de Câmbio: Apresentou variação de 0,34% em comparação a

jun/2021 e negativa de 0,32% em relação ao acumulado de jan/jun /2021. Já no biênio 2021/2020 a variação foi de -3,17% em comparação a jun/2020 e 9,44% em relação ao acumulado de jan/jun /2021. O volume de vendas do comércio varejista, na jurisdição da 2ª RF,

registrou evolução média de 0,27% em mai/2022. No acumulado de jan/mai/2022 o volume de vendas apresentou expansão média de 5,62%. Em mai/2021 houve expansão média de 43,63% e 19,32% no período de jan/mai/2021. Saldos positivo de 14.245 em mai/2022 e 45.838 no acumulado de

jan/mai/2022, de empregos celetistas na relação admitidos desligados na jurisdição da 2ª Região Fiscal, segundo o CAGED/MTE. Nos mesmos períodos de 2021 o saldo positivo foi de 16.147 em mai/2021 e 45.929 no acumulado de jan/mai/2021. Expansão de 9,10% em mai/2022 em relação a mai/2021 e de 2,10%

A receita nominal de vendas, no comércio varejista, registrou evolução

média de 12,50% em mai/2022 e 17,95% no acumulado de jan/mai/2022

na jurisdição da 2ª RF. Em 2021 houve evolução média de 57,33% em

mai/2020 e de 28,87% no acumulado de jan/mai/2020.

