Com aparente tranquilidade e vigília contra resultado da eleição, polícia boliviana está aquartelada em Cobija

Durante o dia desta quarta-feira, dia 23, apenas um pequeno grupo de opositores ao governo de Evo Moraes se reuniu na parte alta da cidade de Cobija, capital do estado de Pando (Bolívia), fazendo um vigília em protesto ao resultado das eleições realizada no último domingo.

A equipe do jornal oaltoacre.com esteve no Comando da Polícia Nacional Boliviana em Cobija, para tentar falar com o comandante Ramiro Perez, para tentar saber como anda os trabalhos na cidade. Através de sua assessoria, foi informado que somente poderia falar com a imprensa de outro País, com autorização do comando geral de La Paz.

O pequeno grupo está desde esta terça-feira, em uma vigília a exemplo de outras capitais da Bolívia. Dois senadores eleitos pelo estado de Pando, Júlio Romañia e Corina Ferreira, juntamente com a deputada Flaviana Melena, participam do protesto pedindo que o resultado das eleições passadas, sejam respeitadas e que tenha o segundo turno.

Segundo a senadora eleita pelo partido Comunidade Cidadã, Corina Ferreira, “Estamos protestando de maneira pacífica e democrática contra a violação e atropelamento da democracia que vem acontecendo na Bolívia”, destacou.

Os demais eleitos pedem que seja respeitado os resultados e que possa acontecer o segundo turno no País, pois, acreditam que existem uma grande chance de que aconteça uma virada histórica nas eleições que possa acontecer no dia 15 de dezembro.

