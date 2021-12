Com apenas uma Ambulância na fronteira, população fica na mão em casos de emergências na região

Discutir o que há de mais avançado e aplicar técnicas e protocolos médicos de última geração no atendimento de emergências são alguns dos objetivos dos cursos promovidos nos últimos dias pelo Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) aos médicos do Estado, por meio da Educação Médica Continuada.

Entre os treinamentos, de alto nível e também respeitados internacionalmente, estão: o curso de ACLS (Suporte Avançado de Vida Cardiovascular) e de ATLS (Suporte Avançado de Vida em Trauma).

Com relação ao curso de ACLS foram cinco turmas em Rio Branco, entre os dias 19 e 28 de novembro, onde participaram cerca de 40 médicos. Além de mais duas turmas na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, onde as aulas iniciaram nesta quinta-feira (2) e vão até domingo (5).

Também nesta quinta começou o curso de ATLS em Rio Branco que ocorre até domingo. Ao todo são duas turmas com 18 médicos, totalizando mais de 30 profissionais capacitados.

Os cursos, ministrados pelo Centro de Treinamento em Urgência e Emergência (Curem), contam com o investimento de 50% do valor da inscrição custeadas pelo CRM-AC, ficando a outra parte por conta do médico participante.

A médica de família e comunidade, Dra. Alexandrina Lemos participou do curso de ACLS, em Rio Branco, e falou que, mesmo já tendo feito uma vez o treinamento, fez questão de se inscrever novamente por ser um tema tão importante.

“Foi um final de semana de muito aprendizado, participamos do curso do ACLS, um excelente curso, de grande importância para nossa prática médica, o CRM Acre está de parabéns pela iniciativa”, disse a médica.

A presidente do CRM-AC, Dra. Leuda Dávalos destacou que esse tipo de treinamento é fundamental para todos os profissionais médicos, especialmente para os que atuam na área de atendimento de urgências e emergências.

“É essencial dominar um conhecimento mínimo necessário para que o médico possa se propor a atender urgências com segurança. E o CRM tem muito orgulho de poder proporcionar esses treinamentos aos profissionais do Acre, uma vez que é extremamente importante se reciclar e reavivar conhecimentos. Iniciativas como essas só contribuem para uma medicina acreana de qualidade, com respeito e valorização aos pacientes”, afirmou a presidente.

