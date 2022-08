Com articulação de Alan Rick, MS passa a custear tratamento de pacientes renais no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) recebeu na tarde desta segunda-feira, 15, o secretário estadual de Educação, Aberson Carvalho de Sousa, que assinou o termo de adesão à campanha “Democracia: Confirma”, promovida pelo MPAC, com objetivo de combater o compartilhamento de notícias falsas sobre o sistema eleitoral adotado no país e incentivar o voto consciente.

Por meio da adesão, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes realizará a identificação e mobilização de escolas estaduais de ensino médio, que serão contempladas com palestras abordando os temas centrais da campanha.

A assinatura do termo foi conduzida pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, e contou com a presença do corregedor-geral Álvaro Luiz Pereira, da procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional (Caop) de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Kátia Rejane de Araújo, e do secretário-geral do MPAC, Glaucio Oshiro.

“O Ministério Público é um órgão com atribuições na defesa do Estado Democrático de Direito e temos a necessidade, sobretudo, no momento em que vivemos, de reafirmar o papel da democracia no país. Consideramos a necessidade de ir às escolas para falar sobre a segurança do sistema eleitoral e a importância do voto, buscando fortalecer a nossa democracia”, disse o procurador-geral.

Ao firmar a parceria com a Secretaria de Educação, o MPAC se disponibiliza a designar os palestrantes que deverão abordar os temas propostos na campanha, bem como proporcionar o suporte logístico para o deslocamento dos palestrantes às escolas da capital e do interior do estado.

“É importante que nós consigamos despertar a consciência de que a democracia é desconstruída por meio, sobretudo, das fake news e da desconstrução da reputação de instituições que levaram muito tempo para serem consolidadas. Nosso grande desafio hoje é educar a geração de agora, buscando repassar uma consciência maior sobre os riscos que corre a democracia”, destacou o corregedor-geral.

O secretário Aberson Carvalho agradeceu a iniciativa do Ministério Público acreano e ressaltou a importância da parceria entre as instituições para promover o acesso a informações seguras aos jovens eleitores.

“É com muito prazer que nós, enquanto sistema de ensino, participamos deste exercício. Fortalecer a democracia em nossas escolas, junto a esta instituição garantidora da Constituição, é fortalecer também as nossas motivações em torno da educação”, afirmou.

A procuradora de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues falou sobre a importância da participação de mulheres na política. “Não se pode falar em democracia sem falar também em inclusão. Sambemos que nós mulheres ainda somos minoria ocupando cargos públicos, então, as palestras também devem abordar a participação feminina na política”, ressaltou.

Texto: Hudson Menezes

Fotos: Tiago Teles

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários