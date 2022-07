Com aumento dos casos de Covid-19, Expoacre contará com três barreiras sanitárias

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) recebeu, na tarde desta terça-feira, 26, a visita técnica do novo secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Reginaldo Ramos. Em reunião com representantes do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi) e do Núcleo de Saúde das Populações Prioritárias da Sesacre, foram relatados os avanços e políticas públicas voltadas à saúde indígena que estão sendo implantados no estado.

“Estivemos reunidos com o secretário, que nos fez uma visita para ver como está o nosso atendimento em relação à população indígena. Apresentamos as melhorias que estamos tendo, tanto nas nossas unidades, como no fluxo de regulação, que está sendo aperfeiçoado para realizar o atendimento a esses povos”, explicou a secretária de Saúde, Paula Mariano.

De acordo com o técnico do Núcleo de Saúde das Populações Prioritárias e Vulneráveis, Vanderson Brito, essas discussões atuam no sentido de reafirmar os pactos Interfederativos. “Trabalhamos desde o ano passado nessa articulação, para que Município, Estado e União compreendam os seus papéis específicos na saúde indígena e a importância da atuação conjunta”, disse.

Na ocasião, foi apresentada a criação de 15 núcleos de saúde indígena que serão instalados nas unidades básicas de saúde dos municípios até o fim do ano. A medida tem o objetivo de priorizar e qualificar o atendimento a esses povos, tornando-se uma das principais ações do estado voltadas à saúde da população indígena.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários