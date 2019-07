As equipes do 4º Batalhão prenderam na noite desta segunda-feira, 22 de julho, uma dupla após cometimento de roubos de aparelhos celulares. A prisão ocorreu no bairro Estação Experimental e com os dois foi apreendido um simulacro de arma de fogo.

Segundo informações da guarnição, a equipe foi acionada via Ciosp para atendimento de roubo com emprego de arma de fogo. Ao chegar ao local, à vítima informou que uma dupla havia subtraído seu aparelho celular e que ele possuía um rastreador. Os militares diante das informações do rastreador conseguiram localizar a dupla no bairro Estação Experimental. Com os dois foram encontrados mais dois aparelhos celulares, que haviam sido subtraídos nas proximidades da Universidade Federal do Acre (UFAC), além do simulacro de arma de fogo, que foi utilizado no cometimento dos roubos. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram reconhecidos pelas vítimas dos roubos.

