Com bom público, São Paulo empata com o Goiás no Morumbi

Alvinegro quebrou jejum de quatro partidas e teve boa atuação diante da equipe paranaense

Em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno, neste sábado (23), no Estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu o Athletico-PR pelo placar de 2 a 0 e espantou a má fase na metade da temporada.

Com o resultado, o Glorioso quebrou o jejum de quatro jogos sem vencer, foi aos 24 pontos na tabela de classificação e ocupa temporariamente a 11ª colocação. O Furacão, por sua vez, permanece com 31 pontos, mas podendo ser ultrapassado pelo Internacional dentro do G-6 ao fim da rodada.

O primeiro gol do duelo saiu aos 19 minutos da primeira etapa. Em jogada rápida, Eduardo achou bom passe em profundidade para Jeffinho, que bateu cruzado e contou com rebote da zaga. Na sobra, Erison, artilheiro do Botafogo na temporada, acertou lindo chute no ângulo superior direito.

O Glorioso ampliou aos nove minutos do segundo tempo com uma pintura do atacante Jeffinho. Após saída de bola errada do Athletico-PR, o jovem atacante passou pela defesa com extrema facilidade e finalizou forte no canto direito do goleiro Bento. O tento anotado fechou o marcador no Rio de Janeiro.

Próximos jogos

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (30), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, para começar sua campanha no returno. O Athletico vira a chave e pensa no duelo com o Flamengo, na próxima quarta-feira (27), no Maracanã, pela fase quartas de final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 2 x 0 Athletico-PR

Local: Nilton Santos (Rio de Janeiro-RJ)

Data e hora: sábado (23/07), às 21h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Tiago Kappes Diel (RS)

Gols: Erison 19’/1ºT e Jeffinho 9’/2ºT (Botafogo)

Cartões amarelos: Thiago Heleno e Terans (Athletico-PR)

BOTAFOGO: Douglas Borges, Daniel Borges (Saravia), Philipe Sampaio, Lucas Mezenga e Marçal; Tchê Tchê, Lucas Fernandes (Patrick de Paula), Lucas Piazon e Eduardo; Erison (Matheus Nascimento) e Jeffinho (Luis Henrique). Técnico: Luís Castro.

ATHLETICO-PR: Bento, Orejuela (Khellven), Matheus Felipe, Thiago Heleno (Nico Hernández) e Abner (Vitinho); Fernandinho (Erick), Hugo Moura e Terans; Canobbio (Vitor Bueno), Rômulo e Pedrinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários