Com chapa única, eleição para nova diretoria do Galvez será nesta quinta-feira, em Rio Branco

Entre os nomes que compõe a única chapa inscrita está a do vice-presidente Pablo Simões, atual diretor de futebol do clube, e do primeiro secretário Célio Roberto. Os demais membros que compõem o Conselho Diretor não foram divulgados.

Igor Oliveira assumiu à presidência interina do Imperador no fim do ano passadoapós o afastamento do ex-presidente coronel Edener Franco. Além do Conselho Diretor, na reunião também serão eleitos e empossados os membros do Conselho Deliberativo.