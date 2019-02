Além de escolher quem presidirá a casa pelos próximos dois anos, os senadores elegeram dois vice-presidentes e quatro secretários

Após 8 horas de sessão plenária, enfim, os senadores elegeram Davi Alcolumbre (DEM-AP), como novo presidente da Mesa Diretora do Senado Federal da República com 42 votos. A votação ocorreu secreta, conforme decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os senadores acreanos, Sergio Petecão (PSD), Mailza Gomes (Progressistas) e Márcio Bittar (MDB), declaram que votaram em Alcolumbre. Petecão e Mailza, haviam votado no candidato do Amapá já na primeira votação, que acabou sendo anulada por suspeita de fraude. Já Bittar, havia apoiado Calheiros por uma exigência partidária. Porém, depois da renúncia de Renan, Márcio votou em Davi, a pedido do colega de parlamento, Sergio Petecão.

Segundo o sitio ContilNet, Petecão disse que retirou sua candidatura à presidência da casa, para apoiar Alcolumbre visando assumir a 1° secretaria do parlamento. “Ficou acordado que se caso ele (Davi), vencesse, eu posso vir a pleitear a primeira secretaria do Senado”, afirmou o senador.

