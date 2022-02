Com demanda reprimida, cirurgias bariátricas voltam a ser feitas semanalmente na Fundhacre

Prefeito Mazinho Serafim anuncia início do processo de licitação para implantar iluminação e construir cabine de transmissão no Estádio José Marreiro Filho

O Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), anunciou nesta segunda-feira (07) o início do processo de licitação para implantar iluminação e construir uma cabine de transmissão no Estádio Municipal José Marreiro Filho, o Marreirão. Com isso, o maior palco esportivo da Regional Purus passará à dispôr de todas as condições exigidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para receber partidas de futebol profissional.

A obra é fruto de uma emenda parlamentar no valor de R$ 576.000,00 adquirida pelo gestor municipal (MDB) via gabinete do Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) através do Programa Calha Norte. Até o fim do mês de março o processo licitatório será concluído, e o trabalho deve iniciar ainda no primeiro semestre de 2022.

Com mais esse investimento, Sena Madureira passa à figurar entre os três municípios do Estado à contar com uma Arena dispondo de iluminação adequada e cabine de transmissão profissional, os demais são Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Em entrevista cedida à nossa equipe, o Prefeito falou sobre o processo de modernização do Estádio que foi reativado por sua gestão após 22 anos desativado.

“É com alegria que eu trago essa notícia para a população de Sena Madureira, sobretudo para os desportistas. Reinauguramos o Marreirão em 2017 e agora vamos implantar iluminação de primeira linha e uma cabine de transmissão profissional. Esses investimentos acontecem em uma boa hora, visto que nossa cidade se prepara para disputar o Campeonato Acreano de Futebol Sub-17 e Sub-20. Agradeço ao amigo Senador Petecão por destinar esse recurso ao nosso município, demonstrando compromisso com o esporte senamadureirense”, disse Mazinho Serafim.

