Após o sucesso da primeira passagem pelo Acre, a organização do “Food Truck Festival” decidiu ficar um mês no estado e passar pelas cidades de Rio Branco, Brasileia, Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Ao todo, dez opções gastronômicas com preços entre R$ 15 e R$ 25 reais vão ser oferecidos nos caminhões.