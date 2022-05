Com dois novos casos de covid-19, Acre continua sem registrar morte pela infecção da doença

A partida do “Tricolor do Pici” será disputada fora de casa, no Estádio Engenhão.

O Fortaleza visita o Estádio Nilton Santos, o Engenhão, neste domingo (15) para o confronto contra o Botafogo, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, que tem início marcado para as 18h. O Tricolor vem de uma vitória importante no meio da semana, disputada pela terceira fase da Copa do Brasil.

Atuando em 3 competições, o Fortaleza já se prepara para mais um duelo neste final de semana. Em seu último desafio, a equipe somou mais um resultado importante, contra o Vitória. O duelo foi disputado no Estádio Barradão e, com um gol de Yago Pikachu, no final da segunda etapa, o time assegurou a sua classificação para as oitavas de final do torneio. Na partida de ida, a equipe já havia conquistado uma vitória por 3 a 0. Por isso, Vovjoda e seus jogadores encerraram a etapa com um placar agregado de 4 a 0.

Agora, o professor precisa voltar sua atenção para o Campeonato Brasileiro, onde vive uma situação mais complicada. Em busca da sua primeira vitória na competição, o clube vai encarar o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Pikachu tem sido um nome decisivo para o elenco em vários jogos e, novamente, pode ser uma peça importante para este desafio. Lucas Lima, Renato Kayzer e Moisés são outros nomes de destaque do elenco e que podem ajudar a fortalecer o esquema ofensivo do time.

No entanto, Vojvoda também precisará ficar atento para que não haja um acúmulo de desgaste entre os seus atletas, isso porque a equipe entrará em campo na metade da semana que vem no penúltimo jogo da fase de grupos da Libertadores.

Fan Token

Enquanto se desdobra entre as principais competições do Brasil e da América do Sul, o Fortaleza também se prepara para entrar em campo no mercado de NFT Futebol, com a venda de seus tokens utilitários.

O fan token do Tricolor logo estará disponível para comercialização através da plataforma da Bitci Brasil, parceira oficial do clube. A corretora multinacional, de origem turca, também é a parceira de outros clubes de destaque do país e da Confederação Brasileira de Futebol, sendo a responsável pelo fan token oficial da Seleção Brasileira.

O ativo da Seleção estreou com sucesso no mercado internacional e logo estará disponível na plataforma da Bitci Brasil.

Sobre a Bitci

Fundada na Turquia, em 2018, a Bitci é uma plataforma de negociação de ativos digitais. Bitcoin, Ethereum e Criptomoedas, que garantem segurança e rapidez aos usuários durante o processo de transação.

A plataforma realiza cerca 1,2 bilhão de transações diárias e atua fornecendo soluções para o mercado, produzindo tokens para as marcas e clubes com a BitciChain.do

A BitciChain, primeira rede blockchain integrada à bolsa de valores e plataforma de pagamento da Turquia, está sendo desenvolvida pela Bitci Teknoloji. A BitciChain é otimizada para fornecer a empresas e instituições a melhor adoção de blockchain.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários