Com emenda da senadora Mailza, Sena Madureira ganhará um prédio novo do CRAS

Nesta segunda-feira, 2, o prefeito de Sena Madueira, Mazinho Serafim (União Brasil) e o secretário municipal de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano, assinaram a ordem de serviço para construção do novo prédio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) no município com uma emenda de R$ 560 mil reais da senadora Mailza (Progressistas-AC).

O social é um dos pilares de Mailza e a área no estado tem recebido fortes investimentos desde o início do mandato da senadora. “Fico muito feliz nesse dia tão importante em ver a ordem se serviço assinada. Foi um pedido do prefeito Mazinho logo no início do meu mandato quando estive aqui em Sena. Então, destinamos esse recurso de 560 mil, que com certeza vai ajudar muita gente aqui do munícipio. Obrigada prefeito pela nossa parceria, que nos permite promover ações e trabalhos para atender às necessidades da população porque o nosso compromisso é com as pessoas”, disse a parlamentar.

O novo prédio será construído nas proximidades da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCIAS), no bairro Pista.

O prefeito Mazinho Serafim agradeceu a senadora pelo recurso e falou da alegria de mais essa obra que será construída por sua gestão no Vale do Iaco

“É com alegria que assinamos a ordem de serviço de mais uma obra que vai garantir melhores condições de atendimentos à população. Agradeço à senadora Mailza por destinar os recursos, seguimos trabalhando pelo desenvolvimento do nosso município”, disse.

O secretário Daniel Herculano salientou que o novo espaço também vai garantir melhores condições de trabalho para os servidores. “Desde quando assumi a SEMCIAS, temos realizado investimentos para melhorar a estrutura dos prédios ligados à nossa pasta. Já entregamos o novo prédio do CREAS, e agora vamos iniciar a construção do novo CRAS. O ambiente proporcionará mais comodidade aos servidores e consequentemente um atendimento de mais qualidade aos munícipes”, frisou.

Emendas da Mailza para Sena Madureira

Em três anos e cinco meses de mandato, a senadora Mailza já enviou mais de R$ 13 milhões para o município.

São R$ 5 milhões para pavimentação e asfalto;

R$ 1,4 milhão para aquisição de 1 espargidor de asfalto, 1 veiculo de carga, 1 carro para prefeitura e compra de equipamentos de construção.

R$ 1,1 (um milhão e cem mil) para construção de cobertura e iluminação de quadras de esporte nos bairros Pista, Bom Sucesso e Jorge Alves;

R$ 1 milhão para combate ao Covid-19 (já pago);

R$ 1,7 (um milhão e setecentos mil) para custeio na Saúde;

R$ 300 mil Compra de um caminhão baú p/ Cooperativa Agroextrativista da Amazônia (Coopeam);

R$ 500 mil para ampliação e reforma da Escola Instituto Santa Juliana;

R$ 260 mil para Fundação Betel comprar um ônibus para obras sociais;

R$ 470 R$ mil para custeio na Assistência Social;

R$ 560 mil para ampliação do prédio do IAPEN

R$ 160 mil para humanização e acolhimento do hospital João Câncio Fernandes (pago).

