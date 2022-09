Com espelho em goleada no Uruguai, Tite finaliza observação para a Copa com dois sistemas definidos

Com Richarlison no lugar de Jesus e Paquetá de volta ao lado esquerdo, treinador faz ajustes em variação sem Vini Jr, mas dá sinais de definições e pontos a favor de Alex Telles pelo setor

Aquele ataque com Neymar e Lucas Paquetá pelo centro do ataque e dois pontas – na formação mais ofensiva do treinador na Seleção – ainda existe no planejamento de Tite. Mas o treinador vai para os primeiros 45 dos últimos 90 minutos antes da Copa do Mundo com sistema que tem mais cara de estreia de Copa do Mundo – no dia 24 de novembro contra a Sérvia – do que o da partida contra Gana.

Tite só vai falar em coletiva de imprensa na parte da tarde, mas o ensaio de véspera teve os retornos de Danilo à lateral e de Fred ao meio de campo. Modelo semelhante ao que jogou contra o Uruguai, em outubro do ano passado, quando o Brasil levantou a Arena da Amazônia com a goleada por 4 a 1.

É o segundo modelo melhor definido de Tite para o Mundial. Um deles é o da última partida, com Lucas Paquetá recuado no meio de campo e dois pontas. O outro tem uma alteração importante. Sai Vini Jr., que teve primeiro tempo insinuante contra Gana e a quem Tite ainda resiste em considerar titular absoluto, e a entrada de Fred no meio de campo, provocando deslocamento de Paquetá.

Contra o Uruguai, em Manaus, Tite promoveu a estreia de Raphinha como titular. O então jogador do Leeds United, hoje contratado pelo Barcelona, fez grande partida. A equipe finalizou duas dezenas de vezes, foi agressiva e teve em Paquetá pela esquerda uma alternativa até então pouco usada por Tite, mesmo ciente da versatilidade do ex-jogador do Flamengo.

– É como contra a Coreia do Sul – dizia Tite, durante parte do treinamento nesse domingo.

Tite já repetiu que não pensa ainda em time titular e vislumbra a possibilidade de escalar a equipe, mexer no sistema e nos jogadores de acordo com os adversários.

Na partida de junho, que terminou 3 a 0 para o Brasil, a escalação inicial tinha Weverton, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Raphinha; Neymar e Richarlison. A única diferença na escalação de terça são os desfalques, com a volta de Danilo e a entrada de Alex Telles. O lateral do Sevilha foi bem mais uma vez com a camisa da Seleção e ganhou pontos com a comissão técnica, no momento em que Alex Sandro está fora por lesão.

Time sem centroavante perde força

A equipe se organiza num 4-4-2, no qual tem Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles, com Raphinha na direita, Paquetá do outro lado, Casemiro e Fred do meio de campo. Tite exige que Fred participe mais da criação nesse sistema. Contra o Uruguai, o meia do Manchester United se deslocou e deixou Neymar na boa para abrir o placar.

O treinador vai fazer alterações no segundo tempo. Dos 26 convocados, usou 17 na primeira partida. No segundo jogo, contra a Tunísia, entre os oito que não jogaram – com a exclusão de Bruno Guimarães, cortado por lesão -, saem jogando Weverton, Danilo e Fred. Vão restar o goleiro Ederson, o zagueiro Ibañez, o lateral Renan Lodi e os atacantes Roberto Firmino e Pedro.

O desempenho de Richarlison e a retomada em mais alto nível de Gabriel Jesus deixa a formação sem centroavante, na qual Neymar e Paquetá dividem o comando do ataque, com menos força entre as opções preferidas de Tite.