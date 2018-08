Definitivamente as prioridades governamentais vão na contramão das necessidades públicas. Enquanto falta medicamentos e mão de obra nas unidades de saúde, deixando a população com pouco ou nenhum atendimento, o governo do Estado vai gastar milhares de reais na compra de mini geladeiras e aparelhos de televisão.

O processo está devidamente registrado na Ata de Registro de Preços Nº 291/2018 (Pregão Eletrônico SRP Nº 014/2018; PAD Nº 0026940-3/2017; ADA Nº 19-17-0062014) e é uma demanda da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre).

Somadas, as duas compras vão representar um gasto de R$ 74 mil. Os valores e as quantidades são um limite e, por ser uma ata de registro de preços, o Estado não está obrigado a adquirir toda a quantidade licitada, mas este é o limite máximo de gastos.

20 Frigobar para a enfermarias?

A compra está em dois lotes e com dois fornecedores distintos, sendo que os refrigeradores do tipo frigobar são apontados como necessários para atender as necessidades das unidades hospitalares e administrativas da secretaria.

Por cada um dos 20 refrigeradores, tipo frigobar de 112 litros, com uma porta, na cor branca, pés nivelados, 110 volts, fabricado pela Elettrolux, modelo RE120, a Sesacre vai gastar R$ 885,00, totalizando R$ 17.700,00.

55 Televisões para os doentes?

Mas se as geladeiras pequenas causam espanto para seus possíveis usos, o gasto de quase R$ 56 mil em aparelhos de televisão também não fica para trás, pois dificilmente estes aparelhos vão ser disponibilizados para os doentes, embora estes estejam precisando mais de medicamentos do que distrações.

Conforme consta na segunda compra do mesmo processo licitatório (Ata de Registro de Preços Nº 291/2018), a Sesacre está adquirindo 55 aparelhos de TV, tela de LED, com 32 polegadas, bivolt (110/220v), marca Panasonic, modelo TC-32D400B a um custo individual de R$ 1.119,99, totalizando um máximo de R$ 55.999,50 a serem gastos.

Comentários