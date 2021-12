Com investimento de R$ 3 milhões, governo inicia entrega de equipamentos para fortalecer a agricultura familiar no Acre

Com medidas integradas e abrangentes, os empresários têm se empenhado para conter as dificuldades impostas pela pandemia da covid-19 aos diferentes setores produtivos, do comércio e de serviços, investindo em ações de recuperação e desenvolvimento da economia.

Neste ano, já conseguimos identificar que a economia brasileira demonstrou uma retomada do crescimento. Diante disso, a agência de publicidade acreana PWS Comunicação, lança a campanha “O Acre tá on e a PWS preparada”, um convite aos empresários do Acre a repensarem a comunicação e ajustá-la para fazer frente aos enormes desafios que se impõem.

“Nosso principal objetivo é ajudar as empresas do Acre a competirem com o mesmo nível de publicidade e posicionamento com as marcas nacionais. Com campanhas inteligentes, podemos ajudar o comércio, a indústria e o agro a se diferenciarem em um cenário muito competitivo. Isso faz a diferença na hora do fechamento do negócio. Alinhamos estratégia comercial com criatividade.” explica o criador da campanha, Rodrigo Pires.

O caminho para retomada da economia do Acre é enorme. Se a atuação for em conjunto, cada um dentro de suas especificidades, identificando os principais gargalos e buscando formas de solucioná-los, é possível impulsionar a retomada da economia no estado.

“Mais do que nunca se torna relevante a importância estratégica de uma comunicação que ajude a tornar as empresas presentes, que evidencie de modo correto os valores, a missão e o posicionamento de marcas e corporações junto a seus públicos de interesse. Queremos auxiliar os empresários locais a superarem a crise e a continuarem gerando empregos e renda em nosso estado.” finaliza a Diretora de Atendimento, Amanda Lanzetti.

