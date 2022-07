Com maioria parda, Acre tem crescimento populacional de 14,5% em 10 anos, aponta série histórica do IBGE

O combate às fraudes e furtos de energia é fundamental para manter a qualidade no fornecimento. Por isso, a Energisa realiza ações para coibir as irregularidades e conscientizar a população. Recentemente, uma ação da Polícia Civil resultou na apreensão de um transformador e mais de 30 metros de cabo utilizados em uma ligação direta sem medição em um imóvel em Rio Branco.

De acordo com o gerente jurídico da Energisa Acre, Augusto Felipe da Silveira Lopes de Andrade, a empresa colabora com os trabalhos de investigação realizados pelas autoridades policiais no combate ao furto de energia. “Quem realiza ligação clandestina de energia, além de cometer crime previsto no Código Penal Brasileiro, coloca em risco a própria vida e a de vizinhos. A identidade de quem denuncia é mantida em total anonimato”, confirma.

Somente neste ano, mais de 23 mil unidades foram inspecionadas, além de 7,5 mil ações de regularização, blindagens e adequações da rede. Nos primeiros seis meses de 2022, a Energisa identificou 6,2 mil irregularidades no Acre. Se comparado ao ano passado, esse número representa um aumento de 7%.

Segundo o delegado da Polícia Civil, José Adonias Gomes, o mandado de busca e apreensão foi referente ao crime de furto de energia que estava sendo praticado desde 2019. Além do transformador, mais de 30 metros de cabo foram apreendidos durante a ação. “Contamos com o apoio da Energisa e de um perito que caracterizou o crime do furto durante a ação.

A partir desse momento, será dado continuidade às investigações. Além de intensificar o combate a esses crimes recorrentes. Nesse caso, especificamente, quando esse cliente faz a autoreligação, os moradores próximos acabavam ficando sem energia, causando prejuízo para todos”, comentou o delegado.

