Com mais de 35 inscritos, 4ª etapa do Acreano de Tênis de Mesa começa nesta sexta-feira

O Brasil mede forças com a Noruega no Estádio Ullevaal, em Oslo (Noruega), no dia 7 de outubro. Três dias depois a equipe brasileira enfrenta a Itália em Gênova.

“É muito bom jogar contra Noruega e Itália. Elas atuam de formas muito diferentes. A seleção norueguesa tem uma treinadora nova, que é minha amiga e já foi minha assistente quando comandei os Estados Unidos. Certamente virão com um estilo diferente do que vimos na Eurocopa. A Itália não se classificou para as quartas da Euro, provavelmente também virão com um estilo diferente. O objetivo é resolver nossos erros contra as melhores equipes, por isso esses confrontos são tão importantes”, declarou a técnica sueca.

Entre as surpresas da relação de convocadas estão três jogadoras que defenderam o Brasil na Copa do Mundo sub-20, disputada na Costa Rica: Lauren, Tarciane e Yaya. “Há uma diferença entre uma atleta da seleção sub-20 e uma da principal. Essas meninas vêm com muita energia, então elas cometem erros. É normal. Queremos fazer uma mudança a longo prazo. Ganhar um título não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. Tentamos trazer algumas novas mudanças e acredito que teremos uma melhora em campo”, afirmou Pia Sundhage.

Relação de convocadas:

Goleiras: Leticia – Corinthians e Luciana – Ferroviária.

Defensoras: Rafaelle – Arsenal (ING), Tainara – FC Bayern (ALE), Kathellen – Real Madrid (ESP), Tarciane – Corinthians, Tamires – Corinthians, Fernanda Palermo – São Paulo, Lauren – Madrid CFF (ESP) e Antonia – Levante (ESP).

Meio-campistas: Ary – Palmeiras, Millene – Internacional, Ana Vitória – Benfica (POR), Kerolin – North Carolina Courage (EUA), Yaya – São Paulo, Duda Francelino – Flamengo, Duda Sampaio – Internacional e Adriana – Corinthians.

Atacantes: Jaqueline – Corinthians, Ludmila – Atlético de Madrid (ESP), Geyse – Barcelona (ESP), Bia Zaneratto – Palmeiras, Gabi Nunes – Madrid CFF (ESP) e Debinha – North Carolina Courage (EUA).

