Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que abrange as vias estaduais, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC). Ao todo, foram 3.403 multas em 2017 e, no ano seguinte, esse número saltou para 5.257.

Desde 2016, uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) alterou as autuações pelo uso do celular, enquadrando o manuseio do aparelho na direção em infração gravíssima. Já o uso do telefone sem usar as mãos, ou seja, com o fone de ouvido, é infração média.