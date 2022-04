Com  mais de cinco mil títulos cancelados, 6ª zona eleitoral monta força tarefa e prorroga atendimento aos sábados e domingos no Alto Acre

Visando atender mais de 5.774 eleitores que estão com o título cancelado e 725 com o título suspenso e também os novos eleitores jovens de até 16 anos ou mais e regularizar ou transferir o título de eleitor até o fechamento do cadastramento eleitoral que se encerra no dia 04 de maio.

A 6ª Zona Eleitoral com sede em Brasileia e que compreende também os municípios de Assis Brasil e Epitaciolândia com 42.318, eleitores dos quais 35.819 estão aptos a votar nestas eleições de 2022 nos três municípios. Está realizando uma verdadeira força tarefa atendendo diariamente das 07h as 18h sem intervalo para almoço.

E ainda de acordo com o Chefe do Cartório Eleitoral, Helton Santigo, um mutirão de atendimentos será feito neste final de semana no sábado(30), e no domingo(01), de maio dia do trabalhador, em busca de regularizar situação dos eleitores com títulos cancelados e suspensos e para os jovens que estarão fazendo o título pela primeira vez ou ainda para as pessoas transexuais ou travestis solicitem o uso do nome social no documento.

Para o primeiro título é preciso ter mais de 16 anos e se apresentar no forúm eleitoral com os seguintes documentos:

Documento de identificação original, comprovante de residência no nome do eleitor (original e recente), comprovante de quitação do serviço militar (somente para os maiores de 18 anos do sexo masculino).

Quem não tiver comprovante de residência em seu nome pode levar algum com o nome de um familiar mais um documento que comprove o parentesco.

Esses serviços podem ser feitos também on-line pelo sistema Título Net, disponível no Portal Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Este ano por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pleito das eleições gerais será unificado em todo o Brasil, conforme a hora oficial do país. No Acre, devido ao fuso horário, os eleitores irão às urnas entre 6 e 15h.

