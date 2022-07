Com mais de 900 casos de coronavírus em 24h, Acre registra mais uma morte e cinco paciente internados pela infecção da doença

O Ministério Público do Estado do Acre, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência e do Grupo De Trabalho na Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (GT-TEA), lançou, nesta terça-feira, 12, a campanha “Lugar de autista é em todos os lugares – Discriminação é crime, inclusão é o caminho”.

A campanha tem como objetivo promover a conscientização e disseminar informações acerca dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio do diálogo com familiares e a população em geral. A campanha também visa levar informações importantes compilando a legislação em vigor e destacando que o preconceito e a discriminação ainda são grandes obstáculos enfrentados por este grupo.

O procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento foi representado pelo procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, em exercício, Carlos Maia. “A falta de conhecimento é a maior causadora do preconceito, por isso, é importante que sempre se busque conscientizar a sociedade por meio da informação estruturada e adequada sobre o tema”, destacou o procurador-geral adjunto.

O evento teve a presença de membros e servidores do MPAC e dos componentes do GT-TEA, coordenado pela procuradora de Justiça Gilcely Evangelista. O ouvidor-geral substituto do MPAC, promotor Romeu Cordeiro também participou do lançamento. O evento teve a presença, ainda, de representantes, da Família Azul do Acre (Afac) Defensoria Pública Estadual, Prefeitura Municipal de Rio Branco e Conselho Estadual de Educação.

“É missão institucional do Ministério Público zelar pelos direitos das pessoas com TEA e por meio de ações como essa, estamos cumprindo com esse dever constitucional de garantir uma vida digna a todos”, disse a coordenadora do GT-TEA.

Na ocasião, foi exibido um vídeo produzido pela Diretoria de Comunicação do MPAC, relatando a história de uma jovem advogada autista e as dificuldades por ela enfrentadas no decorrer de sua vida, como a falta de assistência e, inclusive, o diagnóstico tardio. O vídeo chamou a atenção para a importância da inclusão e da visibilidade.

“O caminho ainda é longo e árduo. Precisamos capacitar profissionais da educação e da saúde para que estes venham entender as dificuldades e limitações dessas crianças. Quero pensar que um dia isso tudo possa melhorar. E haja um mundo melhor para essas crianças”, disse a coordenadora da Afac, Heloneida da Gama.