Com mais de 950 novos casos de Covid-19, número de infectados continua a subir no Acre

Na semana, no entanto, a moeda registrou sua quinta baixa consecutiva, com um recuo de 1,49%. Além disso, acumula queda de 1,21% no mês e de 5,98% no ano.

Variação do dólar em 2022

Cenário

Na agenda do dia, o Banco Central divulgou mais cedo a Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado a “prévia” do Produto Interno Bruto (PIB), de dezembro e do ano de 2021, que indicou uma expansão de 4,5% na economia brasileira no ano passado.

A queda do dólar frente ao real nas últimas semanas ocorre em meio às expectativas de novas altas na taxa básica de juros no Brasil, o que favorece o fluxo de capital estrangeiro para o país.

O Banco Central indicou na ata da última reunião do Copom que o próximo aumento da taxa básica de juros, em meados do mês de março, será menor. Na interpretação de diversos analistas, porém, o BC indicou um ritmo mais lento de elevação da taxa Selic, mas sem uma pausa iminente.

Quanto mais fluxo estrangeiro novo para o mercado acionário local, maior a oferta de dólar e, portanto, mais pressão de baixa sobre a moeda norte-americana.