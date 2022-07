Com números atualizados, Acre é terceiro menor colégio eleitoral da Região Norte

Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que entre os sete estados da Região Norte, cinco deles possuem menos de 1% do total de eleitores a nível nacional. O Acre possui um total de 588.433 eleitores aptos a votar, representando 0,376%, segundo os dados.

Nas eleições de 2022, no Brasil, terá mais de 156 milhões de pessoas aptas a votar em 2022 e 8,02% do eleitorado se concentra na Região Norte, o equivalente a mais de 12,5 milhões de pessoas, mas ainda assim, a região possui os menores colégios eleitorais do país.

No Norte do país, Roraima é o menor colégio eleitoral, com 0,23% dos eleitores totais, o que equivale a 366.240 pessoas, já o Pará é o maior colégio eleitoral da região, com 3,88% dos eleitores totais, equivalente a mais de 6 milhões de pessoas. Os estados do Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia são os menores colégios eleitorais da região e do Brasil, excluindo os eleitores que votam no exterior.

O Amazonas fica em segundo lugar entre os colégios eleitorais da região Norte, com 1,69% do eleitorado nacional, equivalente a 2.647.747 milhões de pessoas, com a maior parte concentrada na capital Manaus.

Ainda de acordo com os dados do TSE, o Acre tem 90,56% dos eleitores com biometria, equivalente a 532.868, e 9,44% sem biometria, o que equivale a 55.565.

