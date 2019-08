As duas empresas contratadas pelo DNIT para atuarem na revitalização da rodovia estão aproveitando ao máximo a força do verão

O motorista que trafegar pela BR-317, no trecho entre Capixaba e Epitaciolândia, vai encontrar diversos pontos onde será obrigado a reduzir a velocidade e parar. Formar fila, aguardar a liberação do trecho para então seguir viagem. Mas esses empecilhos dificilmente serão motivo de stress. As interrupções no tráfego estão acontecendo por um motivo justíssimo: a rodovia está em obras.

As duas empresas contratadas pelo DNIT para atuarem na revitalização da rodovia do Pacífico, entre Boca do Acre e Assis Brasil, estão aproveitando ao máximo a força do verão e adiantando o cronograma da obra.

Entre o acesso a Xapuri e Epitaciolândia, está o maior trecho em manutenção. Máquinas e operários trabalham em três turnos para concluir as obras até mesmo do previsto.

Na BR-317, o investimento é de R$ 78 milhões em restauração e manutenção de 1.055 km. São R$ 48 milhões só em restauração. Já em manutenção 1.000 km serão investidos esse ano aproximadamente R$ 30 milhões.

O superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes, disse que o ritmo das frentes de serviço será mantido até que as etapas sejam finalizadas. Pelo que vê no trecho , a estrada do Pacífico logo logo vai sair do mapa da buraqueira para entrar no seleto grupo de rodovias altamente trafegáveis no Brasil.

Por Jairo Barbosa

Comentários