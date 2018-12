O advogado e ex-juiz eleitoral morreu na madrugada desta segunda-feira após mais de 50 dias internado

SAIMO MARTINS, DO CONTILNET

O corpo do político e advogado Maurício Honhenberger, foi enterrado na tarde desta segunda-feira (24), no cemitério São João Batista em Rio Branco às 17h. A mãe do ex-juiz eleitoral não teve condições de comparecer ao enterro.

Maurício, Renan e Ricardo Honhenberger, filhos do advogado, estiveram presentes no sepultamento do pai, juntamente com amigos e demais familiares.

Sob forte comoção, Neto Cabrão, amigo de Honhenberger, destacou que o momento não era “uma despedida, pois sei que estará em um bom lugar. Ele era um homem honrado e respeitoso com todos e me ensinou algo, a ser uma pessoa especial”, disse.

Já o filho do ex-candidato a deputado estadual nas eleições deste ano, Renato Honhenberger, relatou que o pai fez uma linda reflexão antes de morrer. “Filho, já tive dinheiro, fui há vários lugares, possuí carro e descobri que no hospital não somos nada”.

Em resposta, Renato enfatizou: “sempre seremos algo pra aqueles que nos amam, meu pai”, declarou emocionado na despedida do advogado.

O advogado Maurício Honhenberger apresentava um quadro de infecção generalizada causada pela diabetes. Maurício estava internado há mais de 40 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

