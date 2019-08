Com a situação, o governo do Acre decretou, na última sexta-feira (23), estado de emergência.

Um efetivo de 240 homens do Exército Brasileiro começou um treinamento, nesta quarta-feira (28), em três municípios do Acre para trabalhar junto ao Corpo de Bombeiros no combate às queimadas no estado.

O treinamento dos militares ocorre após o governo do Acre pedir reforço, no último sábado (24), às Forças Armadas. Um dia antes do pedido do governador Gladson Cameli, na sexta-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto para autorizar o uso das Forças Armadas no combate à queimadas na Amazônia. O decreto prevê o uso das tropas até 24 de setembro.

