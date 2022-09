Com quatro times e início adiado, Acreano de Futsal Série A terá dois turnos no interior do Acre

Número 1 do mundo, Iga Swiatek também avançou ao eliminar a americana Sloane Stephens nesta quinta

Carlos Alcaraz venceu o argentino Federico Coria na segunda rodada do US Open nesta quinta-feira. O jovem espanhol fechou o jogo por 3 sets a 1 (6/2; 6/1; 7/5) no Arthur Ashe Stadium, arena principal do torneio. Com apenas 19 anos, o número 4 do mundo pode se tornar o mais jovem líder do ranking da história da ATP.

A briga para saber quem será o melhor tenista do mundo está apenas começando. O torneio começou com 5 atletas nesta luta, mas Tsitsipas perdeu logo na primeira rodada. Agora, Alcaraz, Medvedev (atual número 1), Nadal e Ruud lutam pelo trono. Para Alcaraz conseguir este feito, ele precisa vencer o Grand Slam.

O jogo começou apertado. O argentino Federico Coria não largou o osso nos primeiros games da partida. O espanhol quase sofreu a quebra do serviço no início do primeiro set, mas conseguiu se segurar bem. No quarto game, quando estava 2×2, Alcaraz mostrou que sabe como poucos usar a bola de fundo junto com voleio e quebrou o serviço do argentino após um lob espetacular. A partir daí, o espanhol não parou mais. Quebrou outro serviço e fechou 6/2.

Carlitos entrou no segundo set botando pressão no argentino. Quebrou o primeiro serviço com bolas potentes de devolução e voleios matadores. O jovem espanhol começou a gostar do jogo e não deu chances ao Coria. Fechou o set com extrema tranquilidade por 6/1.

Argentino reagiu no terceiro set. Coria estava perdendo por 4/2 quando quebrou o saque do espanhol e logo depois empatou em 5/5. Carlitos diminuiu o ritmo do jogo, mas conseguiu voltar com tudo. Com ataques fortes no fundo e inteligência na subida à rede, o jovem de 19 anos cravou 7/5 e avançou à terceira rodada.