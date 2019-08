Uma viagem que antes era feita em três dias agora leva mais de uma semana. Essa é a situação de comerciantes e moradores que utilizam o Rio Juruá para trabalhar e comercializar produtos. As águas do manancial estão muito baixas e têm preocupado a população.

Devido a problemas no sistema que faz a leitura do rio via satélite, o Corpo de Bombeiros do Acre não tem a medição do Rio Juruá. Nem mesmo com a tentativa de uma leitura manual foi possível saber o nível do manancial.

O Rio Juruá é via de acesso para seis municípios. De Cruzeiro do Sul, saem mercadorias para Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, no Acre. As cidades de Guajará e Ipixuna, no Amazonas, também mantém uma relação comercial e precisam dos serviços essenciais da cidade maior cidade acreana.

Porém, as atuais condições de navegações prejudicam o transporte de cargas e passageiros, que usa o rio para chegar a essas regiões. Morador da Comunidade do Muju, no Alto Rio Juruá, o produtor rural Odenizio Soares conta que está com muita dificuldade para chegar a Cruzeiro do Sul com a produção dele.