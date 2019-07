Na noite de ontem(12), a comissão organizadora da VIII EXPOBOCA, apresentou ao público, as cinco candidatas que disputam hoje,.o título de Rainha do rodeio da edição 2019 da maior feira agropecuária do sul do Amazonas.

Antes, o prefeito Zeca Cruz, o vice Carlinhos da Farmácia e o presidente do Sindicato Rural, Dilermando Melo, assistiram ao lado de convidados, peões e representantes do governo do estado, na arena do rodeio, ao show pirotécnico que abriu a segunda noite de evento.

Hoje, o público e os jurados vão escolher a mais bela entre as candidatas. A eleita, vai conduzir a cavalgada, que acontece no próximo domingo (14).

No palco, Guto Zambonatto agitou a noite cantando os hits atuais. A ExpoBoca é uma realização da prefeitura de Boca do Acre, Sindicato Rural com apoio do governo do Amazonas.

