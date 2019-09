Este ano, o Festival aconteceu durante três finais de semana e atraiu mais de 45 mil pessoas

Bombou: essa é a palavra que define o sucesso que foi a noite de sábado (7) na XXV edição do Festival de Praia de Boca do Acre. Segundo a organização, mais de 20 mil pessoas estiveram na noite de ontem na Praia do Gado para assistir o show do sertanejo Zé Felipe.

O filho do cantor Leonardo mostrou que tem o talento do pai e fez uma apresentação acima da média. Caravanas vindas de Rio Branco, Porto Velho e de várias cidades do sul do Amazonas ratificaram o festival como o maior evento da região.

Este ano, o Festival aconteceu durante três finais de semana e atraiu no período um público superior a 45 mil pessoas. Promovido e organizado pela Prefeitura de Boca do Acre, o Festival de Praia gera emprego e renda e é um dos eventos de maior importância para a economia do município. A edição desse ano termina neste domingo (8), com a escolha da Musa Verão. A vencedora entre 8 candidatas, vai levar para casa uma moto 0km.

Por Jairo Barbosa

Comentários