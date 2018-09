O Comando das Forças Armadas de Pando comunicou nesta segunda-feira (10), que as autoridades do Peru, irão devolver quatro dos nove fuzis AK 47 que foram roubados em meados de junho passado, e levados pelos bandidos para o país vizinho.

Alguns dos acusados foram presos e distribuídos pelos presídios da Bolívia, incluindo brasileiros. O principal suspeito, um boliviano identificado como Arlin Suárez, vulgo “El Chivo”, tido pelas autoridades de Polícia Nacional Boliviana em Pando, como principal envolvido no assalto ao posto militar da cidade de Porvenir, foi baleado e morreu no Peru depois de agonizar por oito dias numa maca de falência múltiplas dos órgãos.

Foi informado que o restante poderá ser recuperado a qualquer momento, uma vez que as investigações realizadas em conjunto com as autoridades da Bolívia, Peru e Brasil, estão no encalço dos suspeitos que poderão ser presos a qualquer momento.

A data para entrega dos fuzis serem entregues está previsto para este final de semana. Além dos nove AK 47, também foram levados pistolas e munição.

Comentários