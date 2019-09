O comando do 10º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, na pessoa da Major Ana Kássia, juntamente com outros praças e amigos, realizou um pequeno almoço de homenagem ao Sub-Comandante da Corporação, Capitão Edimilson S. Santos e ao Sub-Tenente, Dorian Monteiro B. Carvalho, que estão indo para a reserva.

A pequena homenagem, aconteceu pelo cumprimento do dever que durou quase 30 anos na Corporação. A prefeita do município, Fernanda Hassem, familiares e amigos, participaram do almoço oferecido e destacou a importante parceria institucional entre os órgãos na fronteira.

Também agradeceu o apoio quando solicitado junto ao sub-comandante que, a partir desta terça-feira, dia 17, estará na reserva da Polícia Militar do Acre, junto com o colega desde que ingressaram no início da década de 1990 e outros que já se encontram gozando de suas aposentadorias.

“Quero agradecer aos oficiais de nossa cidade que estiveram nestas quase três décadas, zelando por nossa segurança. É um momento de emoção e reconhecimento ao Doriam e Edimilson, além os demais que tiveram sua contribuição junto à administração pública (…) “, destacou a gestora, Fernanda Hassem.

Para a atual comandante do 10º Batalhão, Ana Kássia, comentou da valorização do Comando junto aos homens que protegem a cidade de Brasiléia e Epitaciolândia. “É num momento como esse que temos de reconhecer o Capitão Edimilson e sub-tenente Dorian, pelos quase 30 anos de dedicação à Polícia Militar, servindo e protegendo as comunidades”, finalizou.

A equipe do jornal oaltoacre.com, vem por meio dessa nota, agradecer aos oficiais que estão ingressando na reserva da Polícia Militar do Acre, Capitão Edimilson S. Santos e ao Sub-Tenente, Dorian Monteiro B. Carvalho juntamente com àqueles que já não estão na Corporação, pela importante parceria desde sua fundação em 2005.

Agradecemos em nome das famílias brasileense e epitaciolandenses, pela dedicação ao trabalho, proteção e amor pela farda junto com seus irmãos, enquanto muitos dormiam o sono dos justos.

No mais, nosso muito obrigado a todos que estão indo para a Reserva de cabeça erguida e a sensação de dever cumprido.

