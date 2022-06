Comarca de Brasiléia divulga portaria para a permanência de menores durante Carnavale 2022

O governo do Estado publicou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 27, o edital do concurso público para provimento de vagas de cargos da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Serão 622 vagas divididas entre cargos de nível médio e superior para todos os municípios do estado.

“Trabalhamos com esse concurso efetivo para atender a demanda da saúde pública, para o funcionamento adequando da nossa rede de assistência, para um melhor atendimento da nossa população”, destacou a secretária de Saúde, Paula Mariano.

A secretária informa que, além deste concurso, o Estado prepara o lançamento de edital de processo seletivo simplificado para demais áreas da saúde que não cabem vacância de cargos como técnico de enfermagem, por exemplo.

O certame terá a o prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período. Entre os cargos estão os de agente administrativo, assistente social, técnico em Segurança do Trabalho, técnico de Radiologia, técnico de Laboratório em Análise Clínica, técnico em Órtese e Prótese Ortopédica, médico, biólogo, enfermeiro, engenheiro, cirurgião dentista, fonoaudiólogo, farmacêutico, nutricionista e psicólogo, com salários que vão de R$ 1.392,81 a R$ 11.096,93.

As inscrições serão realizadas no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), www.ibfc.org.br das 8h do dia 28 de junho até às 21h do dia 27 de julho. Quanto ao valor da inscrição, será de R$ 53,00, para o nível médio, e de R$ 72,00 para o nível superior.

A realização das provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 4 de setembro. As demais datas serão divulgadas no site do IBFC. Os candidatos devem acompanhar no referido endereço eletrônico todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público.

Confira o edital

