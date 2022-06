De acordo com as normas e gabaritos estabelecidos pelo Impa, as provas serão aplicadas durante todos os turnos escolares e corrigidas pelas escolas, totalizando 20 questões. O exame é preparado em três níveis, obedecendo o grau de escolaridade do aluno: Nível 1 (6º e 7º anos do ensino fundamental), Nível 2 (8º e 9º anos do fundamental) e Nível 3 (ensino médio).

O regulamento da olimpíada está disponível no site. Os estudantes classificados na primeira fase da Obmep realizarão a prova da segunda fase, no dia 8 de outubro. Nessa segunda etapa, a prova é composta por 6 questões discursivas.

Classificação

O coordenador-geral da Obmep e diretor adjunto do Impa, Claudio Landim, celebrou o alcance do certame. “É incrível o fato de termos, no país, 18 milhões de alunos fazendo uma prova que não exige conhecimento de matemática, mas que propõe problemas que exigem criatividade dos alunos para resolver. Esperamos, neste ano, detectar jovens com facilidade e talento para a matemática e, depois, formar esses alunos em programas da Obmep”, afirmou Landim.

A classificação é feita de acordo com as maiores notas obtidas na prova da primeira fase. Os alunos são selecionados em ordem decrescente de nota até que seja preenchido o número total de vagas disponível para cada escola, por nível.

As instituições de ensino devem enviar os cartões-respostas dos estudantes classificados para a segunda fase até o dia 20 deste mês, por meio do aplicativo da 17ª Obmep (disponível no Google Play e na Apple Store) ou pelos correios. Os resultados da classificação para a segunda etapa da competição serão divulgados em 2 de agosto. A premiação está programada para ocorrer em 20 de dezembro.

A Obmep premia separadamente alunos de escolas públicas e privadas. Para os alunos das escolas públicas, serão concedidas 6.500 medalhas , sendo 500 de ouro, 1.500 de prata e 4.500 de bronze, e até 46.200 certificados de menção honrosa. Estudantes de instituições particulares receberão 975 medalhas (75 ouros, 225 pratas e 675 bronzes) e até 5.700 certificados de menção honrosa.

Os estudantes distinguidos com medalha de ouro, prata ou bronze são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico.

A Obmep

A Obmep foi criada pelo Impa em 2005 e sua realização conta com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). A competição é promovida com recursos dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Educação (MEC). Destinada a estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, a Olimpíada de Matemática contribui para estimular o estudo da matéria e identificar jovens talentos da disciplina, além de promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

Segundo a organização da competição, a olimpíada contribui também para a melhoria da qualidade da educação básica, uma vez que possibilita que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade.

A 16ª Obmep, realizada no ano passado, reuniu 17,7 milhões de participantes e atingiu número recorde de municípios, alcançando 99,84% das cidades brasileiras.