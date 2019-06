A eleição foi movimentada. Centenas de filiados compareceram ao auditório do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, Huerb, para escolher a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre, Sintesac, na manhã desta terça-feira (4). A comissão eleitoral iniciou o processo de inscrições das chapas para concorrer ao cargo ainda em abril deste ano. O atual presidente, Adailton Cruz, foi o único que se habilitou com sua equipe a participar.

Como não havia concorrentes, a comissão eleitoral, obedecendo ao regimento interno, realizou o voto por aclamação. E pela quase unanimidade, com apenas um dos presentes sendo contra, Adailton Cruz foi reeleito para mais três anos de mandato a frente do Sintesac. Segundo Aguinaldo Martins, Presidente da Comissão Eleitoral, tudo foi realizado dentro do que é permitido em lei e de acordo com o previsto no Estatuto Social e Regimento Eleitoral, para evitar erros que aconteceram no passado. ”Esse cuidado foi para garantir transparência, respeito à vontade dos filiados e legitimidade dos eleitos” – disse.

Para Adailton Cruz, o objetivo é continuar a luta pelo direito dos trabalhadores. O presidente reeleito falou que o governo atual “está sombrio e a categoria vai lutar em todos os municípios para melhorar a situação da saúde e dos trabalhadores”. Cruz também criticou a escolha da nova secretária da pasta, anunciada por Gladson Cameli esta semana.

Entre os desafios da chapa eleita estão: regulamentação do Pró-Saúde; concursos efetivos para suprir o déficit de mais de cinco mil servidores; negociação do Plano de Carreira dos trabalhadores e melhores estruturas para atender a população.

