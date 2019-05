Os Vereadores de Brasiléia Antônio Francisco,Mario Jorge,Rozevete Honorato e Rosildo Rodrigues estiveram na quinta-feira (02), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), onde se reuniram com os deputados Jenilson Leite (PCdoB) e Manoel Moraes (PSB). Na ocasião, eles solicitaram a reabertura da comissão que trata sobre o limite territorial do Alto Acre.

Foi exposto que em Brasiléia há uma grande preocupação em relação às demandas de atendimento à população, uma vez que, Epitaciolândia e Xapuri são cidades vizinhas e possuem espaços de terra muito próximos, o que leva moradores desses locais a buscarem o município, tanto para atendimentos na Saúde, como na educação, resultando em gastos a mais para a prefeitura.

Por não poderem legislar em causas estaduais, os vereadores pediram que os parlamentares reabram a comissão especial que trata sobre os limites territoriais do Acre, a fim de que se resolva esse problema. Os deputados se dispuseram a reabrir e dar continuidade a esse assunto e também a uma possível reparação desse limite o quanto antes.

Enquanto não há uma solução definitiva para o caso, os vereadores foram ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), para trabalhar a produção de um termo de cooperação técnica operacional, para atender as comunidades com mais urgência. O documento vai ser celebrado entre as prefeituras de Brasileia.

