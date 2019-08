Comissão organizadora seleciona meninas para concorrer ao título Garota Country 2019

Aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 9, no ginásio de esportes da cidade de Epitaciolândia, a tão esperada seletiva para escolher as belas jovens que irão concorrer ao cobiçado título do Garota Country, edição 2019.

Como várias autoridades locais, jornalistas, políticos e o prefeito Tião Flores, além de torcida, foram ao ginásio para ver o desfile das 17 garotas que se inscreveram. O evento acontece nos dias 29 de agosto, até o dia 1º de setembro no espaço de eventos no Bairro Aeroporto.

Segundo o prefeito Tião Flores, “Esse ano teremos um diferencial, pois, somente garotas do Município estão participando e esperamos levar uma bela festa para todos que virão vir prestigiar. Expolândia se tornou uma das grandes festas do Estado do Acre, principalmente na regional do Alto Acre, onde recebe pessoas de fora do Acre, da Bolívia e Peru”, disse o gestor.

Das 17 inscritas que desfilaram para o jurado, 10 foram escolhidas. Estas irão passar por uma bateria de treino, fotografia e ensaios, para que no dia, possam dar o melhor de si na passarela. O dia da escolha, é o um dos principais, onde reúne milhares de pessoas.

As escolhidas foram:

Ana Jade Maia; Franciele dos Santos; Giovana Mercedes; Kaline Kauly; Luzia Cristina; Maria Nearla; Maria Vanessa; Mayane Sobrinho; Sangela Ferreira e Thais de Jesus.

Veja vídeo reportagem e fotos dos melhores momentos.

