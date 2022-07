Comitê recomenda carteira de vacinação e uso de máscaras para entrada de público na Expoacre

Comitê de Acompanhamento Especial da covid-19 definiu com representantes, nesta sexta-feira (8), medidas a serem adotadas durante a Expoacre, Expojuruá, e no âmbito das escolas da rede estadual.

O Comitê de Acompanhamento Especial da covid-19 no estado definiu, em reunião extraordinária realizada nesta sexta-feira (8), as medidas de prevenção que devem ser adotadas durante a Expoacre, Expojuruá, e no âmbito das escolas da rede estadual de educação.

A reunião contou com representantes da coordenação da Expoacre 2022, Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) e representantes do Conselho Estadual de Educação.

Dentre as determinações está a cobrança da carteira de vacinação, obedecendo o esquema vacinal por faixa etária.

Crianças de 5 a 11 anos devem comprovar ter tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid;

Adolescentes e jovens de 12 a 17 anos devem apresentar comprovante de duas doses do imunizante;

Já pessoas com idade acima de 18 anos devem comprovar esquema vacinal com três doses.

Além disso, a obrigatoriedade do uso de máscara também deve ser mantida. Estado e município devem atuar em conjunto na fiscalização e em ações de prevenção.

O Comitê realizou uma reunião, nessa quarta (6) e definiu a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados no Acre. Além disso, também ficou definido o retorno da cobrança das carteiras de vacinação em repartições públicas e eventos com grande número de pessoas. O uso da máscara era obrigatório no estado apenas em unidades de saúde e transportes coletivos.

Todas as medidas vão ser encaminhadas ao governo e, se forem acatadas, devem constar em novo decreto para regular as regras, por um período de até 30 dias, quando o comitê deve reavaliar a situação de saúde pública no Acre.

Após aumento de casos de Covid, uso de máscaras volta a ser obrigatório em locais fechados no Acre — Foto: Arquivo pessoal

As recomendações valem para todas as pessoas que vão participar das feiras agropecuárias. As medidas consideram o aumento nos casos de covid e visam a segurança da saúde da população. Apenas em julho, já são 3.560 novos casos da doença confirmados. Número é bem maior do que o registrado durante todo o mês de junho, quando foram 1.084 infectados.

Ainda de acordo com a avaliação do comitê, o aumento no número de casos de covid e síndromes gripais acendeu o alerta para evitar que o número de casos aumente ainda mais. Apenas nesta sexta (8), 1.028 novos casos de Covid foram registrados, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). O estado tem 12 mortes por Síndromes Gripais Agudas Graves registradas.

Mesmo com o aumento de casos, a chefia da Rede de Urgência e Emergência do Estado explicou que embora haja crescimento no número de novos casos, a hospitalização segue baixa e atenta para que a população não esqueça de se vacinar.

A UPA do Segundo Distrito de Rio Branco é a unidade de saúde referência tanto para casos de Covid quanto para os de síndromes gripais.

Na rede de atenção básica do município de Rio Branco, o teste de covid-19 continua sendo disponibilizado em todas as unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps). Para casos de sintomas gripais a população deve procurar a Urap Maria Barroso. O Atendimento é das 7h às 22h.

Medidas em escolas do estado