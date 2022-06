Comitiva da Alemanha e Reino Unido conhecem beneficiários do subsídio da borracha no Acre

Na oportunidade, os membros da comitiva puderam conhecer algumas das famílias associadas à Cooperativa Agroextrativista Nova Bonal (Cooperbonal) beneficiadas com o subsídio da borracha, um incentivo que chega a 50 famílias da cooperativa, para a valorização do preço pago pelo quilo do produto, como importante apoio financeiro do Programa REM Acre Fase II.

A visita contou com a participação do gerente principal de portfólio do KfW, Klaus Köhnlein; da gestora do Programa REM do Beis, Svenja Bunte; da gerente do Programa Energia da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Louise Hill; da diretora do Projeto REM-GIZ da Cooperação Técnica Alemã-GIZ-Brasil, Alicia Spengler; dos consultores internacionais para a implementação do Programa REM Acre-Fase II, GFA Consulting Group em parceria com o Earth Innovation Institute (EII), Elsa Mendoza e Dan Pasca; e o assessor técnico da Cooperação Técnica Alemã-GIZ no Acre, Jânio Aquino.

Representaram o governo do Acre a coordenadora-geral da Unidade de Coordenação do Programa REM na Seplag (UCP/REM/Seplag), Roseneide Sena, acompanhada da equipe técnica da Secretaria Estadual de Produção e Agronegócio (Sepa); o chefe da Divisão de Sistemas Sustentáveis, Rômulo Eugênio; o chefe de Departamento de Agronegócio, Claudio Malveira; o chefe da Divisão de Pecuária, Jalceyr Pessoa; e a chefe do Departamento de Produção Familiar, Suhelen Alves. Pelo Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), a diretora Executiva interina, Nazaré Macedo, e a assessora técnica Nésia Moreno.

O presidente da Cooperativa Agroextrativista Nova Bonal (Cooperbonal), Raimundo Macedo, destacou a necessidade de desburocratizar o pagamento do subsídio. Ao participar de reunião com os representantes do governo do Acre, Alemanha e Reino Unido, os associados pediram que fossem traçadas novas estratégias para o futuro, que pudessem diminuir atrasos e vencer a burocracia no pagamento aos beneficiários do subsídio da borracha. Eles pediram ainda o reajuste no preço pago pela borracha.

Em resposta, a coordenadora-geral Roseneide Sena solicitou dos associados um levantamento das informações acerca da produção, para que seja realizado, por parte da governo, um estudo da análise financeira, e destacou a necessidade de assegurar a verificação se os recursos aportados por meio do Programa REM Acre estão de fato contribuindo para a conservação das florestas e redução do desmatamento.

Após conhecerem na prática como se dá a extração do látex, os representantes do Reino Unido e Alemanha estiveram visitando a Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre), onde puderam conhecer todas as etapas de beneficiamento, processamento e comercialização da castanha do Brasil.